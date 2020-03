Province du Lac : L'armée tchadienne perd 92 hommes dans des combats avec des jihadistes.

Journée n'a été plus macabre pour les armées nigériane et tchadienne dans leur guerre contre le terrorisme. Alors que le Nigeria a perdu 70 soldats dans le nord-est, à Konduga, à l'occasion d'une embuscade prêtée à la frange nigériane de la province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, le Tchad a déploré la perte de 92 hommes à Boma, dans la province du Lac.



Cette fois-ci, le groupe d'Abubakar Shekau serait responsable de ce carnage qui a fait 47 blessés.



Selon le site alwihdaininfo.com, ils ont été évacués à Ndjamena et admis en soins intensifs. Le Président Tchadien, Idriss Deby est arrivé sur les lieux et a affirmé n'avoir jamais assisté à de tels dégâts.