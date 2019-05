«Protocole de Rebeuss » : La nouvelle gaffe du Garde des Sceaux

Le nouveau Garde des Sceaux doit-il apprendre à se taire ? En tout cas depuis sa nomination, Me Malick Sall ne fait que des gaffes qui choquent son camp. Déjà il avait promis, après sa nomination, de « mettre de l’ordre dans la Justice », crachant ainsi sur tout le bilan de son prédécesseur.

En défendant le projet de révision constitutionnelle samedi, Me Sall a tiré sur les « rédacteurs du protocole de Rebeuss », histoire de répondre à l'opposition.

Problème : il ignore totalement que les deux rédacteurs de ce protocole, à savoir Mes Ousmane Sèye et Nafissatou Diop, sont aujourd’hui aux côtés du Président...