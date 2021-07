Protocole d'Eden Roc : Le comité de défense du football sénégalais rassemble plus de 6.000 signatures et menace de saisir la FIFA et la CAF.

Après un peu plus de quatre jours, la pétition qui avait été lancée par l'ancien député, Cheikh Oumar Sy, pour protester contre le "Protocole d'Eden Roc" ou quatrième mandat d'Augustin Senghor, totalise plus de 6.500 signatures compte non tenu des signatures physiques.



Une montée en puissance qui a abouti à une conférence de presse du comité de de défense du football Sénégalais (CODEFS) ce vendredi après-midi.



En présence de l'ancien porte-parole du PDS, Babacar Gaye et de Mbaye Sylla Khouma, l'ancien député s'est dit décidé à aller au bout de cette protestation contre ce qu'ils appellent une prise en otage de la démocratie sénégalaise par la FSF.



Ainsi, après avoir adressé un courrier officiel au ministère des sports accusé d'ingérence, une saisine de la FIFA et de la CAF est en cours, a averti Oumar Sy...