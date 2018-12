Protestations : Le Sytjust en grève illimitée

Après les médecins, c'est au tour des travailleurs de la Justice d'arrêter le travail. Le Syndicat des travailleurs de la Justice (Sytjust) a déposé un préavis de grève illimitée à partir de ce lundi 31 décembre 2018.



Le Sytjust proteste contre la volonté du gouvernement de remettre en cause certains acquis. Selon les camarades de Me El Hadji Boun Malick Diop, l’autorité semble s’inscrire dans une dynamique de remise en cause des accords déjà obtenus. "Les travailleurs de la Justice sont dans la précarité. Aujourd’hui, la situation n’a pas évolué. C’est pourquoi nous avons décrété une grève illimitée pour obtenir la satisfaction de nos revendications", explique le SG du Sytjust.



Le syndicat n'est pas dans une dynamique d’arrêter sa grève, si le gouvernement ne satisfait pas ses revendications. Il a pris l’option de mener la lutte jusqu’à son terme.