Protection des réfugiés : L’Assemblée nationale se penche sur l’adoption de la loi portant statut des réfugiés et des apatrides.

Dans le but de garantir à tout réfugié et à tout apatride, une protection juridique et sociale efficace, l’État du Sénégal a adopté plusieurs lois et instruments internationaux.



Mais le dispositif normatif et institutionnel mis en place ne garantit pas aux réfugiés déjà présents sur son territoire, une protection suffisante et ne permet pas au pays de faire face avec efficacité à un afflux massif de réfugiés, si l’on se fie au rapport de l'exposé des motifs de la loi 21/ 2021 portant statut des réfugiés et des apatrides.



« En l’état actuel de la législation et à l’épreuve de la pratique, le droit d'asile des personnes bénéficiant du statut de réfugiés, garanti par les textes internationaux, n’est pas toujours assuré avec efficience. C’est ce qui explique que le réfugié a difficilement accès aux structures administratives ou sociales, pour se faire délivrer des documents administratifs ou se voir accorder des crédits », a fait savoir le ministre de la justice dans le rapport. D’où tout le sens de l’adoption du projet de loi 21/2021 portant statut des réfugiés et des apatrides, qui est présenté au parlement sénégalais…