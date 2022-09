Protection des migrants : Un projet de 300.000 dollars pour le renforcement des capacités permettant au Gouvernement du Sénégal de fournir une aide et une protection aux vulnérables

La traversée de l'Atlantique depuis les côtes ouest-africaines jusqu'aux Îles Canaries est considérée comme la route la plus meurtrière vers l'Europe. Avec la croissance des traversées irrégulières, les incidents se multiplient également le long des côtes ouest-africaines. En effet, depuis 2019, le nombre de migrants irréguliers quittant les côtes ouest-africaines, en particulier sénégalaises, pour les îles espagnoles des Canaries a augmenté.



Pour la seule année 2020, pas moins de 23 023 migrants ont atteint les Îles Canaries à bord de 745 embarcations, soit une augmentation considérable par rapport aux 2 687 migrants qui ont atteint les îles à bord de 129 embarcations en 2019.



Avec ce nombre croissant de départ, de nombreux migrants effectuant la traversée de l'Océan Atlantique se trouvent en situation de vulnérabilité et ont besoin de protection, de soutien et d'assistance après le débarquement. C’est dans ce cadre que le projet de « renforcement des capacités permettant au Gouvernement du Sénégal de fournir aux migrants vulnérables une aide et une protection soucieuses des sexospécificités et fondées sur les droits après leur débarquement ».



Ce projet de 300.000 dollars financé par le Fonds de développement pour la migration de l’OIM, « adhère pleinement aux trois principes du MIGOF : l'adhésion aux normes internationales et le respect des droits des migrants, la formulation de politiques en utilisant des preuves et une « approche gouvernementale globale », et l'engagement avec des partenaires pour aborder la migration et les questions connexes. Le projet s'efforcera donc d'atteindre les objectifs 2 et 3 du MIGOF, à savoir traiter efficacement les dimensions de mobilité des crises et veiller à ce que la migration se déroule de manière sûre, ordonnée et digne », a rappelé la cheffe de Mission IOM Sénégal...