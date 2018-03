Protection des enfants : « L’État doit avoir le courage politique d’appliquer les lois » (AJS)

L’association des juristes sénégalaises (AJS) en collaboration avec l’Union Européenne et la coalition nationale des associations et ONG en faveur de l’enfant (CONAFE), a tenu ce matin un atelier sur les dangers de la rue et la traite des personnes.



Une table ronde qui, d’après les participants, vient à son heure vu le contexte actuel marqué par les enlèvements d’enfants et les crimes odieux perpétrés sur cette couche vulnérable de la société à savoir les enfants.



Dans son allocution, la chargée des programmes de l’AJS, Mme Aby Diallo a rappelé que les écueils résident dans l’application des lois. « Il existe un arsenal juridique au Sénégal, l’État doit avoir le courage politique de les appliquer », a t-elle souligné.



Elle déplore ainsi l’inexistence d’un cadre adapté pour la prise en charge des enfants de la rue qui sont exposés à la mendicité forcée, au viol et au trafic d’organes.



Selon le président de la CONAFE, François Raoul Latouffe , il incombe à l’État de prendre ses responsabilités pour garantir les droits fondamentaux des enfants, ce en adéquation avec les conventions et traités internationaux signés et ratifiés par le Sénégal.