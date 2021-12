Protection des droits des détenus : Le personnel de l’administration pénitentiaire outillé pour mieux appréhender les droits humains en prison.

Dans le cadre du programme national de renforcement de capacité, le personnel de l’administration pénitentiaire du Sénégal va recevoir une formation au cadre juridique et de protection des droits des détenus.



Cet atelier, qui va durer 2 jours, a réuni 66 agents composés du personnel de surveillance et des cadres. L’objectif est de fournir aux personnels cadres et de surveillance de l’administration pénitentiaires, une compréhension des droits humains. Ceci, pour offrir aux personnels pénitentiaires la connaissance des mécanismes des droits humains adaptés à la prison, afin de leur permettre de mieux exercer leurs tâches et d'éviter au mieux une violation de ces droits humains.



Selon Seydi Gassama, le Directeur Exécutif d’Amnesty International Sénégal, les détenus sont des personnes privées de liberté, mais la seule liberté qu'elle perd, c’est la liberté d’aller et de venir. « Le détenu a le droit de vivre dans un environnement sain, le droit d’avoir des soins médicaux, le droit de s’instruire. Car la détention n’est pas l'oisiveté", a-t-il dit. Concernant les cas de torture notés dans certaines prisons, le directeur d'Amnesty International estime que la torture n’est pas généralement du fait des agents pénitentiaires, mais cela se passe actuellement là où les enquêtes ont lieu. C’est là où on torture pour avoir des informations.



Ainsi, Seydi Gassama espère que les messages donnés par les experts vont être bien reçus par les agents et appliqués sur le terrain...