Protection des données personnelles : le RESTIC assigne TikTok devant la CDP et l’ARTP et annonce une plainte devant les tribunaux du Sénégal et de la CEDEAO.

Le Rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l’information et de la communication (Restic) a annoncé, dans un communiqué reçu à Dakaractu, une plainte contre le réseau social d’origine chinoise TikTok devant la Commission des Protection des données Personnel du Sénégal (Cdp) pour non respect de la législation du Sénégal sur les données personnelles, notamment, les enfants et mineurs qui constituent une audience et une cible pour la société chinoise.

L’action du Restic visera à terme à contraindre TikTok à monitorer les influenceuses et influenceurs qui promeuvent souvent des contenus violents ou bannis par les lois sénégalaises et du code éducatif du pays.



Après avis de ses conseillers juridiques, le Restic entend assigner la société Bytedance holding-mère qui gère la plateforme Tik Tok pour stockage et conservation de contenus d’autrui dans des serveurs situés hors du territoire sénégalais, des données qui peuvent être utilisées à d’autres fins, notamment d’espionnage comme le soupçonnent les pays nord américains et certains pays européens. ByteDance aurait réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 34,3 milliards de dollars en croissance de 111% par rapport à 2019, a renseigné la note du Restic.



Le Restic veut inciter le réseau social favori des 4 000 000 d’élèves et d’étudiants au Sénégal à respecter les lois et règlements et surtout les traditions et civilisations sénégalaises pour son audience cible dans le pays.



Le Restic entend, également, déposer un recours auprès de l’ARTP pour un contrôle parental obligatoire pour tout compte TikTok d’enfant et mineur.



Devant les tribunaux, le Restic voudrait contraindre TikTok à adapter ses contenus et ses algorithmes à nos législations sur les enfants et mineurs, une protection effective des données de citoyens.



Enfin, le Restic envisage de joindre ses forces avec les professionnels des TIC non membres de l’organisation pour faire bénéficier les sénégalais du fonds de 250 millions d'euros initié par TikTok destinés à rémunérer les créateurs de contenu. Une rémunération qui n'est accessible qu'en Europe et aux États-Unis alors que sur le continent, TikTok talonne Whatsapp.



TikTok, l'application de vidéos courtes, revendique 300 millions de comptes actifs en Afrique. L'audience potentielle de TikTok dans le continent est de 600 millions. Chaque jour, 200 millions d’africains visitent TikTok (dont 90 millions de 15-24 ans). L'Afrique est le continent qui compte le plus d’enfants et de jeunes à travers le monde.



Dans le monde, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels est de 1,2 milliard pour Tik Tok dont 25% ont entre 10 et 19 ans. C’est la 4ème marque la plus citée sur les autres réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram) tous secteurs confondus. En juillet 2021, TikTok a atteint les 3 milliards de téléchargements dans le monde. En septembre 2021, TikTok annonce avoir dépassé le 1 milliard de visiteurs actifs mensuels...