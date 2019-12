Protection des données des enfants : « Nous essayons (...) de voir quelles sont les bonnes stratégies à dérouler pour leur sécurisation »

Le ministre de l’économie numérique et des télécommunications a profité de l’examen du projet de loi portant création et promotion des start-up au Sénégal pour se pencher sur la protection des données des enfants. Ndèye Tické Ndiaye qui est d’avis que le problème relève d’une dimension mondiale, n’a pas manqué d’avancer des assurances quant aux démarches que l’Etat est en train de dérouler pour la protection des données des enfants. ‘’Nous essayons, à travers globalement, la coopération de voir quelles sont les bonnes stratégies à mettre en œuvre pour leur sécurisation’’, a-t-elle expliqué. Mais le ministre de l’économie numérique et des télécommunications va au delà des perspectives en rassurant sur la volonté politique qui a permis d’instaurer un texte sur la cybercriminalité. Ndèye Tické Ndiaye mise toutefois sur la confiance numérique comme pré requis, mais aussi sur la sensibilisation à l’endroit des familles pour y arriver.