Protection des aires marines protégées : L’UE perfuse la CEDEAO et l’UEMOA avec plus de 36 milliards pour une vision jusqu’en 2050.

La CEDEAO et l’UEMOA sont résolument déterminées à protéger les aires marines de leurs espaces. C’est ainsi qu’une rencontre de réflexion avec tous les acteurs concernés debouchera sur un rapport qui sera livré et validé les prochains jours.



C’est ainsi que pour réussir la mission, l’Union européenne a financé ces deux institutions à hauteur de 55 millions d’euros soit 36 025 000 000 francs CFA pour la gouvernance environnementale, la protection des forêts de mangrove du territoire de la CEDEAO et de la Mauritanie. Les politiques régionales de la CEDEAO et de l’UEMOA ont été adoptées par la conférence des chefs d’État et de gouvernement en 2008.



Sauf que c’est la tyrannie des priorités des différents États qui bloque l’application de façon efficiente de ces politiques. Toutefois, la vision définie c’est jusqu’en 2050 pour pouvoir décliner les politiques régionales en axes stratégiques à partir d’une vision partagée et dès lors voir comment élaborer des plans de mise en œuvre pour opérationnaliser de manière coordonnée et harmonisée nos politiques régionales...