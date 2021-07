Protection de l’environnement : le Général Moussa Fall à la Direction des eaux et forêts

Lors de son installation dans sa tenue de nouveau Haut-commandant de la Gendarmerie nationale, le Général Moussa Fall, directeur de la justice militaire avait déclaré la guerre à la coupe illicite de bois, le vol de bétail etc... Et pour ce faire, une conjugaison des efforts avec la Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols était primordiale. C’est ainsi que le Général de division s’est déplacé à la direction des eaux et forêts, ce jeudi 08 juillet 2021, pour une visite de prise de contact. Accueilli par le Colonel Major Baïdy Ba, les deux hommes ont discuté des perspectives de collaboration entre les deux institutions, informent les services du Ministère de l'Environnement et du Développement durable du Sénégal.