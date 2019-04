Protection de l'enfance : une nouvelle stratégie entre en vigueur

Dans le but de développer des actions de sensibilisation pour un changement de comportement des familles, des communautés et des enfants afin de prévenir les abus, exploitations, négligences et violences faites aux enfants, le plan international Sénégal en partenariat avec l'Institut Pianos Afrique de l'ouest, le SAMUSOCIAL Sénégal et l'Union européenne a procéder au lancement d'un projet intitulé, mobilisation et engagement des communautés pour la protection de l'enfance au Sénégal. Cette initiative est financé à auteur de 525.534.000f CFA par l'Union européenne. Ainsi , 100.000 parents et familles , 150 enfants et jeunes en situation de vulnérabilité, 500 leaders communautaires et religieux, 300 comité villageois de protection, 250 autorités politiques locales entre autres, pour ne citer que ceux là, vont bénéficier de ce projet qui touchera 7 régions. Le projet est étalé sur une durée de 3ans et a débuter depuis le 1er avril.