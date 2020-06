Protection de l’Environnement et du Littoral du Sénégal : La plateforme CAPELS Suniu Littoral en place.

Devant l’impératif de contribuer à l’effort de protection de l’environnement en général et du littoral sénégalais en particulier, suite aux agressions multiformes notées depuis plus deux décennies, des membres de la société civile, des citoyens, des chercheurs, des universitaires, des leaders d’opinion ainsi que des journalistes se sont réunis ce dimanche 07 juin 2020 en vue de mettre en place une large coalition pour la protection du littoral.



La plateforme dénommée CAPELS- Suniu Littoral (Citoyens Actifs pour la Protection de l’Environnement et du Littoral) a ainsi vu le jour. Elle se veut être une plateforme citoyenne fédérant toutes les organisations et les citoyens préoccupés par l’appropriation privée et la dégradation du littoral sénégalais. Elle s’inscrit dans une dynamique de réappropriation de cet espace crucial tant pour l’environnement, la culture que la santé publique des sénégalais.



Elle compte dans ce sens diligenter une pétition, « un million de signatures », afin d’alerter l’opinion nationale et internationale sur le besoin d’inciter l’Etat du Sénégal à la mise en place des outils et moyens légaux de protection du domaine public maritime.



À cet effet, CAPELS-Suniu Littoral lance un vibrant appel à tous les citoyens épris de justice et soucieux d’un meilleur cadre de vie pour nous et pour la génération future et les invite à rejoindre cette initiative.



Ses membres, selon le communiqué issu de la réunion, ont à l’unanimité constaté l’altération progressive de l’écosystème côtier empêchant ainsi aux citoyens et communautés riveraines de jouir paisiblement de ce patrimoine naturel et culturel. Ils ont condamné avec la dernière énergie la privatisation ‘’rampante’’ du domaine public maritime qui, en tant que dépendance du domaine public de l’Etat, est, de jure, imprescriptible, inaliénable et insusceptible d’appropriation privée.