Lors de son déplacement à Ranérou dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse, le ministre de l'environnement et du développement durable en a profité pour remercier le président de la République qui a bien voulu accorder à son ministère des agents Eaux et Forêts supplémentaires. Ceci montre, selon AKS, que la protection de l'environnement est une préoccupation de l'État du Sénégal.



"Le président de la République, de manière exceptionnelle, a accordé au ministère de l'environnement un quota supplémentaire de recrutement de 600 agents", a annoncé le ministre Abdou Karim Sall qui reste convaincu que les difficultés liées à l'insuffisance de moyens sont en train d'être prises en charge.



Le recrutement de ces agents connaîtra le dispatching suivant : "100 pour les Eaux et Forêts, 100 pour les Parcs. Début janvier 200 vont être recrutés, et avant la fin du mois de novembre, 55 vont être recrutés et le reste se fera selon les besoins spécifiques dans tout le territoire national.



À Ranérou, le ministre Abdou Karim Sall a salué cette mobilisation du comité villageois de lutte contre les feux de brousse qui a bien compris que la tâche n'incombe pas seulement aux autorités. C'est un travail qui doit être fait par tous les acteurs; notamment ceux évoluant dans l'élevage et l'agriculture. Avec ce pare-feu aménagé à Ranérou, le ministre a également tenu à féliciter les Eaux et Forêts qui se battent nuit et jour pour préserver l'environnement.



AKS accompagné du directeur des Eaux et Forêts, Baïdy Ba, a été accueilli dans cette partie de la région de Matam par le préfet Mamadou Guèye et d'autres autorités locales...