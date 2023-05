Protection Sociale des travailleurs : Le président Macky Sall dote les inspections régionales de 14 nouveaux véhicules

Considérant que l’une de ses préoccupations reste la protection sociale, le président de la République est revenu cet après-midi lors de la cérémonie de remise des cahiers de doléances des centrales à l’occasion de la fête du travail, sur les outils de promotion du travail décent.



En effet, devant les centrales syndicales, le président de la République a estimé qu’il faut réduire les inégalités et doter les travailleurs d’outils performants. Pour ce qui concerne les actions relatives à la mise en place des systèmes de protection sociale, le président Sall a souligné les réformes déjà initiées à l’issue des conférences sociales tenues en 2017 et en 2021 avec notamment l’institution au niveau de l’Ipres d’une pension minimale et la revalorisation significative des pensions. Mais aussi la création du fonds national de retraite, d’un mécanisme de la retraite complémentaire obligatoire et la revalorisation des pensions et rentes du régime de base et des pensions militaires d’invalidité.



Le président Macky Sall a annoncé devant les travailleurs du Sénégal qu’il faudra également se féliciter d’autres actions, notamment pour étendre la protection sociale par l’instauration d’un régime simplifié et incitatif. « Il faut que le monde du travail vive décemment de son labeur. À cet effet, j’exhorte le gouvernement à renforcer l’administration du travail. Dans ce cadre, je viens de remettre 14 véhicules au ministre du travail pour les inspections régionales du travail et de la sécurité sociale », annonce le chef de l’État.