Proposition de loi sur le parrainage : « Youssou Ndour, "le déçu", devait être la première personne au monde à s'opposer à cette loi » (Abdoulaye Fall, PTP)

La loi sur le parrainage lors de la prochaine Présidentielle continue de faire des vagues.



Pour Mr. Abdoulaye Fall, porte-parole du parti des travailleurs et du peuple(PTP), Mr. Youssou Ndour devrait s'opposer à cette loi discriminatoire qui l'a empêché de se présenter en 2012. « Youssou Ndour devrait être la première personne à s'opposer à la loi sur le parrainage des candidats »



Poursuivant ses propos, il affirme que le chanteur, qui avait récemment affirmé qu’il était déçu, a fait les frais de cette manipulation honteuse de la constitution qui risque de disqualifier injustement certains candidats. M. Fall ira plus loin : « Youssou Ndour qui depuis l'Australie attaque Trump tout en oubliant de balayer devant sa propre porte devrait plutôt évoquer l’actualité Nationale dont il a été victime. Alors que le pays est en alerte au vu cette crise politique imminente à la limite grave il observe un silence assourdissant, complice qui inquiète plus d'un » A l'endroit du Président Macky Sall, le porte-parole du Parti de Me El hadji Diouf avertit "si cette loi passe, le gouvernement sera responsable de tout ce qui adviendra car le peuple du 23 Juin n'acceptera pas cette énième injustice que s'apprête à faire le gouvernement du Président Macky Sall. »



M. Fall appelle les forces vives à s'organiser, « pour se dresser comme un seul homme afin que cette forfaiture ne passe et édifier l’opinion sur les intentions réelles de ce régime qui cherche coûte que coûte á réduire l'opposition, à sa plus simple expression. L’époque de la pensée unique est révolue et on se demande où sont les partis de gauche d'autant, que ces gens ont courbé l'échine devant les considérations vachement matérielles » a-t-il martelé