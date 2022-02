Propos sexistes, racistes, dénigrants... : Coup de gueule des internautes sur le traitement de l'information.

Les principes du Journalisme



Le journalisme est défini par Wikipedia comme l'activité qui consiste à recueillir, vérifier et éventuellement commenter des faits pour les porter à l'attention du public dans les médias en respectant une même déontologie du journalisme. L'objectif du journalisme est d'apporter aux citoyens, l'information dont ils ont besoin pour vivre en étant libres et autonomes. C'est la clé de la participation du citoyen à la vie d'une société qui se veut démocratique. Pour ce faire, la profession de journaliste obéit à des règles "sacro-saintes". Celles-ci visent à garantir la crédibilité et la noblesse du métier.



Les journalistes Bill Kovach et Tom Rosenstiel ont décrit les principes de base du journalisme dans leur ouvrage The elements of journalism. Selon eux, la première obligation du journalisme



est le respect de la vérité, il doit servir en priorité les intérêts du citoyen, il se doit par essence de vérifier ses informations, ses praticiens doivent conserver leur indépendance à l’égard de ceux dont ils relatent l’action, il doit exercer sur le pouvoir un contrôle indépendant, il doit offrir au public une tribune pour exprimer ses critiques et proposer des compromis, il doit s’attacher à donner intérêt et pertinence à ce qui est réellement important, il doit fournir une information complète et équilibrée, ses praticiens doivent être autorisés à obéir aux impératifs de leur propre conscience.



Éthique et déontologie : "Il faut refuser de faire certaines choses qui dénaturent le journalisme..."



Un échange avec la dame Aïda Ndiaye nous permettra d'avoir un avis objectif sur la question. Journaliste de profession, cette dernière aborde le sujet avec tact. Selon elle, tout est question d'éthique, elle soutient à ce titre "qu'un journaliste ayant reçu la formation qu'il faut ne ferait rien qui puisse déclencher un trouble à l'ordre public ou atteindre l'intégrité d'une tierce personne."



Dans le même sillage, elle brosse l'événement récent qui a secoué la toile ces derniers jours. Il s'agit du traitement d'information de certains websites décrié trop violent par les internautes.



Un argumentaire qui vient conforter l'idée selon laquelle la profession de journaliste doit être perçue comme une "mission" d’information et de formation de l’opinion publique. Une telle mission avec la tâche qualifiée qu’elle implique, réclame du sujet un engagement personnel qui mobilise les meilleures de ses facultés.



Distinction entre Journalisme et Réseaux sociaux



"L'avènement des réseaux sociaux au Sénégal est à l'origine de la dénaturation du journalisme", poursuit Aïda Ndiaye. Dans sa logique professionnelle, le mieux serait de faire la distinction entre le journalisme et les informations qui circulent sur le net.



En effet, les utilisateurs des réseaux sociaux s'adonnent tous à la création de chaînes youtube et sites internet ce qui rend le travail du journaliste "compliqué".



Pour mettre un terme à tout cela, elle soumet l'idée de l'exigence qui consiste à refuser catégoriquement de faire la promotion de la médiocrité et de ne pas suivre la société dans son désir de ne vouloir que du fait divers et du potin au détriment de la bonne information, la juste, la vraie et l'essentielle. Elle soumet en dernier lieu le nouveau code de la presse qui pourrait à son avis être la solution ultime pour éradiquer ce phénomène de "population journaliste".



L'avis d'un passant sur la question nous laisse perplexe. "On n'est plus journaliste par une formation, on le devient par la pratique" soutient-il. Le sieur Diaw affirme que désormais "nous sommes 16 millions de journalistes dans ce pays", une phrase qui sonne ironique cependant il explique sa logique. Dans son argument, il fait référence aux partages d'information qu'elle soit vraie ou non vérifiée. Les agissements de la population par rapport à de récents évènements viennent conforter sa thèse. "Lorsqu'il y a remaniement ministériel ou élections tout le peuple devient journaliste. Or, cela n'engendre que des problèmes car une mauvaise information est toujours à l'origine d'ennuis. Appel à la violence, guerre civile entre autres sont notés suite à des cas tels quel".

Un argumentaire qui fait penser que la société ne laisse pas la presse faire son travail correctement. Un phénomène aux retombées désastreuses qui impacte sans conteste la population. Effet boomerang?



Les stratégies de lutte contre ce phénomène



Le média connaissant l'intérêt du secrétaire général du Synpics, Bamba Kassé à ce sujet a tenté de le joindre pour avoir son avis sur la question ainsi que les stratégies qu'il propose en tant que professionnel des médias et acteur majeur de la commission de régulation des médias. Un entretien qui n'a malheureusement pas pu avoir lieu faute d'injoignabilité.



Une récente conférence en ligne sur la formation des médias et maisons de production sur la couverture médiatique égale et équitable apparaît comme une solution à ce genre de contentieux.



« Parler de l’apparence physique dans un article est chose incompréhensible qui ne devrait pas être mis en avant ». Une phrase qui est ressortie de ces échanges avec des experts dans le domaine du média sonne aujourd'hui comme une alerte à la sensibilisation qui a été négligée.



Commentaires sur l’apparence physique de la personne, sur la relation ou l’état civil, sur les compétences en raison du sexe, telles ont été les grandes lignes développées lors de ces échanges.

En définitive, les normes de l'écriture journalistique devraient être révisées selon nos interlocuteurs afin d'éviter toute confusion entre les populations et les acteurs des médias.