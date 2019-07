Propos polémiques à la Copa America : Un match de suspension et 1500 dollars d’amende pour Lionel Messi

Tout juste après l’élimination de l’Argentine en Copa America par le Brésil, Lionel Messi avait lancé un énorme coup de gueule à l’endroit des organisateurs. Le capitaine de l’Albiceleste estimant que le tournoi était corrompu et que tout était fait afin que le Brésil gagne à domicile. Un coup de gueule qui avait créé une onde de choc dans la planète foot. Et, donc sa convocation par la Confédération sud-américaine de football (Conmebol.)



Selon les textes de l’instance, les propos de Leo Messi auraient dû lui valoir une suspension de deux ans. Ce qui ferait manquer à Messi la prochaine Copa America, prévue en 2020 ainsi que les éliminatoires de la Coupe du monde 2022.



Mais heureusement pour lui, la Conmebol s’est montrée très clémente. Le numéro 10 argentin n’a, écopé que d’un match de suspension, en plus d’une amende symbolique de 1500 dollars.