Propos offensants Imam Sall : Walf Tv mise en demeure par le CNRA

Le communiqué rendu public par le Groupe WALFADJRI condamnant les « propos irresponsables » de l’invité et s’insurgeant « contre un tel discours » et dans lequel le Groupe de presse présente ses excuses à la Communauté Catholique n’enlève en rien la faute commise par WALF TV, et qui a entrainé une plainte officielle de l’Archidiocèse de Dakar.



Le CNRA, après avoir visionné l’émission, a constaté que des manquements inacceptables à la réglementation ont été notés.



Selon le Cahier des charges relatif à l’établissement et/ou l’exploitation d’un service de télévision privée commerciale :



S’agissant des émissions réalisées en direct, le Concessionnaire prend toutes les mesures appropriées pour conserver en permanence ou, le cas échéant, pour rétablir instantanément la maîtrise de l’antenne (article 9.3) ;

Le Concessionnaire veille, en particulier à ne pas diffuser des propos ou contenus de nature à constituer une menace sur la stabilité nationale et la cohésion sociale, notamment ceux susceptibles d’entraîner ou de provoquer une confrontation entre les religions, les confréries ou les communautés (article 12);

Le Concessionnaire doit veiller à ne pas diffuser des propos incitant à l’intolérance, à la stigmatisation, à l’exclusion et à la marginalisation (article 12) ;

Lorsqu’une émission est consacrée à une personne, notamment aux figures emblématiques des religions et/ou confréries ou comporte des références à ces dernières, elle ne doit contenir aucun passage de nature à discréditer, attaquer ou dénigrer, de manière explicite ou implicite, les autres religions, confréries ou personnes qui les incarnent ou qui s’identifient à elles (article 14).



Le CNRA, conformément à sa mission de veiller au respect de la réglementation applicable à la communication audiovisuelle,



Et après en avoir délibéré en sa séance du 28 février 2022 ;





Met en demeure WALF TV de :





prendre les mesures appropriées pour mettre un terme définitif à de pareils manquements et à observer une application stricte de la réglementation ;

présenter, notamment dans le prochain numéro de l’émission « Diné ak Diamono », ses excuses à la Communauté Catholique et aux Sénégalais.

Le non-respect de la présente mise en demeure expose WALF TV aux sanctions prévues par la loi.

La présente mise en demeure est notifiée à WALF TV et publiée partout où besoin sera.

Pour l’Assemblée du CNRA