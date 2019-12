Propos injurieux : L’administrateur d’un groupe WhatsApp objet d’une convocation pour ‘’divulgation de données personnelles’’

Des membres de groupes présents dans les réseaux sociaux ont investi la Commission de protection des données personnelles ( Cdp). Ladite structure dirigée par Awa Ndiaye a été saisie, par deux dames, d’une plainte relative à la divulgation de données personnelles (messages vocaux et écrits) portant atteinte à leur vie privée, sur le groupe WhatsApp dénommé ‘’Les amis de A. B.’’ Et ce, sans recueillir préalablement leur consentement’’, a indiqué le quatrième trimestre 2019 . Document parcouru par Dakaractu.



L’étude de la plainte a abouti à la convocation, par la Cdp, de l'administrateur du groupe WhatsApp pour le soumettre au respect des obligations imposées par la loi. À la suite de cet entretien, l’Administrateur a demandé, par texte et message vocal, à tous les membres du groupe de respecter scrupuleusement la législation sur la protection des données personnelles.