Mame Cheikh «Siikar» est dans la tourmente. Ce proche supposé être un lieutenant de Sokhna Aida Diallo a été cueilli, hier, à Médinatoul Salam par les éléments de la Section de recherches (Sr) de la Gendarmerie.

Il a été ensuite transféré à la Caserne Samba Diéry Diallo de Dakar, informe Les Echos.

À l’origine de son arrestation, un enregistrement Whatsapp dans lequel il tient des propos discourtois contre le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Seulement, le mis en cause dément être l’auteur des propos et parle d’un montage pour le nuire. D’autant que son numéro de téléphone a été associé à l’enregistrement en cause.