C'est par le canal d'un médium qu'il s'est exprimé sur certains alliés du président Macky Sall. Youssou qui est manifestement en "colère" contre les nominations de certains leaders qui ont accompagné le président pour l'obtention de ce 2e mandat, n'a pas été épargné par "la foudre" du directoire de la communucation du Parti de Modou Diagne Fada.



Selon Babacar Ndiaye, " leur compagnonnage avec Macky Sall est sincère et cela, se basant sur cette adéquation entre nos idées, nos principes et sa vision et son programme". Et le directeur de la communication du Parti, Les démocrates réformateurs, de continuer en répondant à Youssou Touré en ces termes : " Nous ne sommes pas moins méritants que lui. Quand nous avons décidé d'accompagner le président, c'était en aucun cas par opportunisme ou, comme on a l'habitude de le dire, par transhumance. Mais plutôt, pour aller ensemble, obtenir les voix des sénégalais en l'accompagnant dans sa vision au bénéfice du Sénégal".



Dès lors, le réformateur estime être un allié de premier degré. " Nous avons la même légitimité que les autres alliés comme Youssou Touré qui s'en réclame", ajoute Babacar Ndiaye avant de conclure sur cette concordance d’idées et de vision entre le président Sall et Modou Diagne Fada qui se connaissent bien pour avoir cheminé longtemps ensemble au sein de la maison du père...