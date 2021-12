Propagation du variant Omicron en Europe : le Maroc prolonge la fermeture de ses frontières jusqu'à la fin de l’année

Le Maroc a prolongé la fermeture de ses frontières jusqu'au 31 décembre, au plus tôt, en raison de la propagation du variant Omicron en Europe. «Tous les vols vers et depuis le Maroc sont suspendus du 9 décembre jusqu'au 31 décembre minimum», a annoncé jeudi soir la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), précisant que des vols exceptionnels de rapatriement étaient toujours soumis à des autorisations des autorités marocaines. Les frontières aériennes du royaume sont fermées depuis le 29 novembre en raison de la propagation rapide du variant Omicron du Covid-19 et de la recrudescence de la pandémie en Europe.