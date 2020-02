Propagation du coronavirus : Un bilan mitigé et bien maîtrisé selon la Chine qui ne compte pas céder à la terreur.

L’ambassadeur de la République Populaire de Chine au Sénégal qui faisait face à la presse ce Mardi, s’est prononcé, comme attendu par nombre de sénégalais, sur les points saillants qui concernent la propagation du coronavirus en Chine. Le diplomate a dressé un tableau récapitulatif de l’épidémie en Chine et dans le reste du monde.



« De nos jours, nous pouvons compter 42.638 cas infectés, 1.016 décès constatés, 3.986 cas guéris et 21.675 cas suspects déjà enregistrés », informe S.E.M. Zhang Xun, ambassadeur de la République de Chine au Sénégal.



D’autre part, il précisera que le gouvernement chinois ne compte pas céder à la terreur et à la panique car, poursuit-il, « cette épidémie qui n’est pas encore une pandémie est bien guérissable ». Le taux de mortalité est de 2% dans la République de Chine et le cas d’infection dans le reste du monde avoisine 1%... Cette situation permettra à l’ambassadeur d’être optimiste quant à la minimisation des risques de propagation de l’épidémie.



Des mesures ont été ainsi prises par les autorités chinoises pour interdire la vente de certains animaux dans les différents marchés à travers le pays. Certes, il n’est pas confirmé que le virus est dû à l’utilisation de certaines espèces, mais le gouvernement chinois a pris les dispositions nécessaires pour éviter toute prise de risque pouvant exposer les citoyens à ce virus.



L’ambassadeur précisera qu’il n’y a point de discrimination entre les citoyens chinois et les étrangers et particulièrement les sénégalais qui bénéficient d’une prise en charge équitable pour veiller à leur état de santé.



Le Sénégal et la Chine sont en parfaite collaboration pour faire face à cette épidémie qui doit être combattue de manière stratégique et avec beaucoup de sérénité et de prudence.