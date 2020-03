Propagation du Covid-19 au Sénégal / L’analyse sociologique du Dr Oumoul Khaïry Coulibaly sur l’applicabilité des mesures d’endiguement.

Il est difficile dans un pays comme le Sénégal d’appliquer les mesures d’endiguement







Il faut une lecture à plusieurs niveaux, d’abord sur le plan des comportements, pratiques sociales et mode de vie des Sénégalais, et ensuite sur leur perception concernant cette maladie. Pour le moment, le seul remède pour freiner la propagation de la maladie est la distanciation physique et sociale tout en respectant les mesures d’hygiène préconisées par les spécialistes. Il est difficile de respecter ces mesures dans notre pays où les habitudes quotidiennes et les pratiques sociales reposent sur la proximité physique et sociale. Les structures familiales, les habitations, l’organisation sociale et les pratiques de sociabilité sont autant de facteurs qui rendent difficile l’application de ces mesures. On sait que la taille moyenne des ménages avoisine les 10 personnes, et peut aller au-delà en particulier dans les quartiers populaires. Il est aussi difficile de faire respecter le confinement dans un pays où une bonne partie gagne sa vie au jour le jour.











Les facteurs qui risquent d’entraver l’efficacité des mesures







Sans compter le fait que beaucoup d’entre nous n’ont pas accès à l’eau ni les moyens de respecter les mesures d’hygiène. Que dire des nombreux talibés qui vivent dans la rue et qui sont très sollicités pendant ces temps où les offrandes sont faites par beaucoup en espérant échapper à cette pandémie. Combien de personnes sont en interactions quotidiennes dans les marchés, les transports bondés, dans les quartiers entre le boutiquier, l’étal du coin, les cérémonies, etc., sans prendre les précautions nécessaires pour se protéger et protéger les autres. Ce sont tous ces facteurs qui, dans nos sociétés africaines, plus que dans d’autres, risquent d’entraver l’effectivité des mesures de confinement, de distanciation sociale et d’hygiène.











Mais nous n’avons pas le choix, la propagation du coronavirus nous oblige à changer nos habitudes pour le bien de tous







La question est de savoir comment faire pour que les Sénégalais adoptent de nouveaux comportements et que ces mesures entrent dans nos habitudes ?







Le nombre de malades augmente de jour en jour, si au début, on n’avait que des « cas importés », aujourd’hui, ce que les spécialistes appellent des « foyers locaux » semblent se profiler. Il est urgent de faire preuve de discipline et de civisme.



Il faut donc un changement total dans nos habitudes et comportements pour nous conformer aux mesures, c’est une question de santé publique. L’Etat a pris des mesures de prévention et si nous ne les respectons pas, il n’aura d’autre choix que de les durcir pour endiguer la pandémie.







Chaque Sénégalais doit prendre ses responsabilités et changer sa façon d’être pour respecter les mesures qui sont édictées et qui pour l’instant sont les seules en attendant la disponibilité d’un médicament et ou d’un vaccin. C’est-à-dire la distanciation sociale et les mesures d’hygiène. On entend beaucoup de Sénégalais dire que seul Dieu peut nous sauver, mais, comme on dit, « aide-toi et et le ciel t’aidera ».



On note une certaine insouciance chez une partie de la population sénégalaise par rapport à cette maladie.







Il faut faire davantage d’efforts de communication, il faut sensibiliser davantage et dans toutes les langues locales jusqu’aux coins les plus reculés du pays. Certains acteurs ont déjà commencé ce travail et il faut le mettre à échelle. Il y a des spots qui sont diffusés actuellement à la télé et à la radio, mais il faut aussi associer les radios communautaires qui sont très écoutées en milieu rural.







Il faut également que les plus démunis d’entre nous puissent disposer du minimum nécessaire pour respecter les mesures d’hygiène.







Il faut de la pédagogie, mais aussi de la solidarité nationale pour faire face, car il est de la responsabilité de chacun d’entre nous de se protéger et de protéger les autres. La protection est à la fois individuelle et collective.







Il faut un effort collectif pour limiter la propagation car nous savons que nous n’avons pas les moyens de prendre en charge un nombre élevé de malades.







Les conséquences







Les conséquences sont à la fois économiques et sociales, avec le ralentissement de l’économie formelle et informelle, notamment à Dakar. Ce qui pourrait se traduire par des pertes d’emplois. Le tourisme qui fait vivre bon nombre de familles est menacé. Sans compter la flambée des prix des denrées de première nécessité. Sommes-nous en mesure de mettre en place des mesures de soutien à l’économie et à la population ?



Les plus vulnérables d’entre risquent d’être davantage fragilisés.







L’appel aux citoyens sénégalais







Il faut que chacun prenne sa responsabilité. Nous ne sommes pas préparés à faire face à cette pandémie, notre offre de soins n’est pas préparée à faire face à une pandémie, mais nous pouvons saluer les efforts fournis actuellement par les pouvoirs publics.



Ainsi, la lutte contre cette maladie est à la fois une responsabilité individuelle et collective. Heureusement, on note de plus en plus la mobilisation des esprits et des moyens qui gagne notre pays.







En tant que citoyens, nous devons respecter des règles civiques dans l’espace public, mais aussi dans nos sphères domestiques. Il ne suffit pas juste de dire restez à la maison, il faut un travail de sensibilisation, un vrai travail pédagogique pour que les populations prennent conscience de la situation pour essayer de changer nos modes de vie. Ce sont tous ces facteurs qui sont importants à considérer quand on parle de la prévention de cette maladie.







Il faut aller à la base et ne pas s’arrêter à Dakar, diffuser le message. J’ai vu la circulaire qui va mobiliser la gendarmerie pour faire respecter les sites de quarantaine, mais aussi respecter ces règles. Les enfants pensent être en vacances, à Dakar, pour preuve, les plages sont remplies.







Encore une fois, respectons les consignes, changeons nos habitudes, soyons vigilants et solidaires avec les plus vulnérables pour limiter la propagation. La distanciation physique et sociale est primordiale, mais n’est pas suffisante à elle seule.