Propagation du Covid-19 : Les femmes de BBY invitent les populations à s’armer de plus de vigilance.

Depuis que l’épidémie du coronavirus a commencé à s’étendre, un vent de panique souffle sur une grande partie du monde. La transmission du virus est avant tout interhumaine directe par des particules virales et indirecte par les mains.

Au Sénégal, des mesures préventives sont essentiellement axées sur le port de masque, le fait de se serrer les mains qui sont des vecteurs de transmission du virus, et le fait d'éviter les rassemblements et mobilisations inutiles sont aussi prises par les autorités sanitaires.



Les Femmes de Benno Bokk Yaakaar invitent les populations et particulièrement les femmes du Sénégal, à appliquer ces mesures prises par le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de la santé pour minimiser les risques de contamination et de propagation du coronavirus.

Elles saluent également les dispositions médicales et sécuritaires prises par le gouvernement pour faire face à cette pandémie, avec la mise en place de mesures de contrôle aux frontières, des passagers foulant le territoire sénégalais, le contrôle de la température par caméra thermique, le report de la tournée économique du chef de l’Etat, les activités de la Journée de salubrité du 7 mars, et la célébration de la journée internationale de la Femme du 8 mars 2020.



Les femmes de Benno se solidarisent avec les compatriotes de la diaspora, notamment ceux qui résident dans des pays tels l’Italie où le coronavirus gagne du terrain et s’engagent à s’investir pour accompagner l’État dans ses mesures de prévention.