Propagation du Covid-19 : L‘appel pressant d'une femme du troisième âge pour un confinement général.

Malgré son âge très avancé, Mme Anta Fall Mbacké a tenu à faire le déplacement jusqu'à nos locaux pour dénoncer ce qu'elle considère comme une négligence des populations et certains membres de l'administration territoriale. Elle en veut pour preuve, toutes les dénonciations portant sur des regroupements qu'elle a portées auprès des autorités policières, sans suite.



"Quand j'appelle la police pour dénoncer un rassemblement, ils me demandent si le nombre excède 25 personnes...", se désole t-elle, dans une situation marquée par la propagation de la maladie du Coronavirus dans la banlieue dakaroise.



Pour cette raison, Mme Anta Fall Mbacké invite les autorités à décréter le confinement général pour protéger la population et le personnel soignant surtout, avant que la situation ne déborde...