Propagation du Coronavirus : Le Khalife général des mourides appelle les fidèles à rendre grâce à Dieu en organisant des séances de récital de Coran.

Face à la propagation du Coronavirus, le Khalife général des mourides, dans une déclaration faite par son porte-parole, a appelé les fidèles à rendre grâce à Dieu en organisant des séances de récital de Coran, comme l’avait recommandé le fondateur du mouridisme au moment où sévissait une nouvelle forme de peste.







« Serigne Mountakha Mbacké m’a instruit de faire passer son message. Il recommande une lecture collective du saint Coran et des khassidas. Et c’est pour prier pour l’éradication de la pandémie dans le monde entier. Serigne Mountakha est sensible à l’épidémie du coronavirus qui sévit actuellement. Mais, il reste convaincu que le meilleur remède contre cette maladie est la prière », a déclaré Serigne Bass Abdoul Khadr.







Faisant dans le rappel, le marabout a évoqué les vielles recommandations de Serigne Touba, en son temps. Des recommandations exprimées par le fondateur du mouridisme au moment où sévissait une nouvelle forme de peste. Le message de Cheikh Ahmadou Bamba, dit-il, était conforme avec les souhaits exprimés par Seydina Omar Boun khatab, un des illustres compagnons du prophète Mohamed (Psl).







« Serigne Mountakha avait ordonné, dès que cette maladie a fait irruption chez nous, que soient déroulés des récitals de Coran. Il m’a instruit de vous le rappeler. Aussi, il demande à tout le monde de s'accommoder des recommandations des médecins pour la précaution », dira encore le porte-parole du Khalife.