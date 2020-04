Propagation du Coronavirus : Gare routière et fourrière du stade Léopold Senghor rasées.

Pour barrer la route à la propagation de la maladie du Coronavirus, le ministre de l'urbanisme, de l'hygiène publique et du logement et les autorités administratives du département de Dakar ont entamé ce matin une opération musclée de démantèlement de certains lieux publics de regroupement au stade Léopold Sédar Senghor. Il s'agit de la gare routière flottante des cars rapides communément appelés Ndiaga Ndiaye et d'une fourrière.



"C'est une opération qui entre dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie dans la capitale Dakar en cette période de propagation de la maladie du Coronavirus. Elle a permis de démanteler la gare routière flottante et une fourrière qui a perduré depuis après la Tabaski", a renseigné le préfet Alioune Badara Samb.



L'administrateur civil de souligner toujours que "l'objectif c'est de faire en sorte que tout ce qui concourt à freiner la propagation de la maladie soit entrepris. Des actions ont démarré dans des établissements publics comme les marchés et ces actions seront poursuivies durant toute la semaine, surtout au marché de Colobane, Grand-Yoff et au marché Tilène."



Dans ce même sillage, le préfet invitera également toute la population à se joindre aux efforts entrepris pour lutter contre la propagation de la maladie.

De l'autre côté, les occupants de cet espace exprimeront leur désolation par rapport à la courte durée de la sommation servie par l'autorité administrative. Ils déplorent également les pertes d'emplois...