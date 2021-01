Propagation des cas de Covid-19 : Le mouvement "Podor va mal" sonne l'alerte et dénonce le mutisme des autorités locales.

La propagation des cas de covid-19 sur toute l'étendue du territoire nationale, notamment dans la commune de Podor, inquiète les populations et le mouvement Podor va mal. C'est Lamine Ba, le coordinateur du mouvement Podor va mal qui a sonné l'alerte.



"C’est la mort dans l’âme qu’il faut constater que le pays en général et le département de Podor en particulier font face à une hausse fulgurante des cas de covid-19 et même parfois avec des cas de décès. Ce qui fait que notre inquiétude va crescendo. Tous les jours, le ministère de la santé présente la situation de la pandémie et presque à chaque fois, Podor figure en bonne place. Ce qui est inquiétant pour nous!", a alerté le coordinateur du mouvement.



Par ailleurs, Lamine Ba déplore le mutisme des autorités locales et interpelle le comité de gestion de la pandémie. Il appelle également la population à prendre ses responsabilités tout en veillant à l'application des mesures barrières.



"Le mutisme des autorités locales inquiète les populations depuis l'annonce de la seconde vague qui continue de faire des ravages. Et nous estimons qu'aucune action de la municipalité n’est notée en faveur des populations pour sensibiliser sur la propagation du virus. C'est pourquoi nous interpellons le comité départemental de gestion de la pandémie covid-19 et nous exigeons un bilan de la gestion de cette pandémie. J'invite également les populations à prendre leurs responsabilités en continuant les actions communautaires, surtout la sensibilisation pour le respect des mesures barrières, car trop c’est trop et la maladie est toujours là et continue de faire des ravages dans notre département", a souligné Lamine Ba le coordinateur du mouvement Podor va mal...