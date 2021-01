Propagation de la Covid à l'UCAD : « Il n'y a pas de quoi s'alarmer... Mais ça ne nous empêche pas d'être en alerte » (Directeur Coud)

On en connaît beaucoup plus sur l'état de santé des deux cas de Covid-19 confirmés à l'École Polytechnique supérieure ( ESP) de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.



En effet, lors de la cérémonie de remise de lots de matériel pour lutter contre le coronavirus par la plateforme Xip Xol Lifi Macky Deff, le directeur du Coud a concédé à en dire un peu plus sur eux. Maguette Sène annonce que ces deux patients « se portent bien. » Mais conscient des dangers de ce virus " Sar Cov 2", le directeur demande aux étudiants et à toute personne qui s'active au sein de l'université, de rester en alerte. Malgré tout, il souligne que toutes les dispositions sont prises par l'équipe médicale du Coud et l'équipe du rectorat pour veiller à ce que la pandémie s'arrête là.



« Il y a plus de peur que de mal », a lâché le directeur du Coud, Maguette Sène. Sur les contacts avec les deux personnes malades du Covid-19, M. Sène pense qu' « il n'y a pas de quoi s'alarmer. Nous en sommes à l'heure actuelle aux deux malades identifiés et comparé au Sénégal, c'est vraiment un taux très bas, puisqu'il n’y a pas moins de 100 mille étudiants dans l'espace universitaire. »



À rappeler que la plateforme a remis un important lot de matériel composé de 5 000 masques, 3 000 flacons de gel hydroalcoolique ainsi que 30 lavoirs pour les étudiants...