Propagation communautaire du Covid-19 : Le ministre de la Santé met les autorités administratives et municipales devant leurs responsabilités.

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a annoncé mardi qu'il entend engager davantage la responsabilité des Comités régionaux de gestion des épidémies pour endiguer la propagation communautaire du Covid-19.



Abdoulaye Diouf Sarr a mis les autorités administratives et municipales devant leurs responsabilités en matière de lutte contre le coronavirus. Il n'a pas hésité à faire quelques recommandations : « Les Comités régionaux de gestion des épidémies avec l’appui des Forces de défense et de sécurité devront mettre en œuvre leur propre stratégie pour endiguer la propagation communautaire du Covid-19».



Les maires, préfets et autres gouverneurs devraient dorénavant assumer toutes leurs responsabilités et auront leur mot à dire sur le délicate propagation des cas issus de la contamination communautaire du Coronavirus.



Les autorités sanitaires ont pris des mesures dans le but d’arrêter cette transmission. D’ailleurs, le Comité national de gestion des épidémies a organisé une réunion, ce lundi 6 avril, et des recommandations ont été émises par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf...