Propagation cas communautaires: le challenge de Zahra Iyane Thiam

« Cher (e)s ami(e)s

Montons d'un cran dans notre stratégie individuelle d'endiguement de la transmission communautaire du covid 19: A partir de ce jour, je tiens au quotidien, mon journal privé de tous mes déplacements et contacts. Petite action simple, mais de haute portée, car important pour faciliter le retraçage d'une contamination communautaire.

“Noter ou enregistrer tous les jours quelque part tous ses déplacements hors de la maison.”

Je vous invite tou(te)s cher(e)s ami(e)s à me rejoindre dans cette initiative.

Faisons-en un challenge😀 cela peut faire la différence.

J'ai mon journal privé et Toi?

Zahra Iyane THIAM Ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire