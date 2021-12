Propagande de l’homosexualité par des députés sénégalais de l’UIP : Les précisions de Adji Mbergane Kanouté, vice-présidente de l’union.

Le collectif And Sàmm Djiko Yi a présenté hier une proposition de loi pour durcir les sanctions contre l’homosexualité au Sénégal. Un pas pour fustiger l’acceptation de ce phénomène et le criminaliser.



Cependant certains députés de l’Union Interparlementaire seraient indexés et « accusés » de disposer par devers eux d'un document de propagande pour l'homosexualité.



La vice-présidente de l’union interparlementaire d’apporter des éclairages suite à cette information relayée par un média de la place, pour expliciter au delà de la mission de l’Union Parlementaire, la différence avec le manuel relatif au programme des Nations Unies et de l'Action Mondiale des Parlementaires, deux organisations basées aux USA.



« Il faut bien distinguer cette organisation qui est : Action mondiale

des parlementaires, de l'Union Interparlementaire qui a son siège à Genève. Le Sénégal est membre de l'Union Interparlementaire et non de

l'Action Mondiale des Parlementaires. Donc, l'UIP est l'organisation mondiale des parlements des États souverains », précise Adji Mbergane Kanouté.



Crée en 1889, l’Union est la plus ancienne des institutions internationales à caractère intergouvernemental. Ce sont donc des États souverains qui adhérent à l'UIP à travers leurs parlements. Alors que pour les autres organisations, ce sont des initiatives individuelles et qui font adhérer des députés qui le souhaitent.



Pour la vice-présidente du groupe parlementaire BBY, l’objectif de l'UIP est de doter les parlements et les parlementaires des moyens de promouvoir la paix, la démocratie et le développerent durable. En réalité, souligne la parlementaire, dans le document cité par le quotidien d’information, il n'y a nullement trace de l'UIP qui n'est d’ailleurs nullement concerné par ce manuel.



« C’est un document qui ne saurait engager ni le Sénégal ni les députés du Sénégal parce que le Sénégal n'est pas membre de Action mondiale des parlementaires », ajoute-t-elle en rappelant la position ferme et intransigeante sur la question de l'homosexualité parce que l'article 319 du code pénal punit sévèrement ceux qui s'adonnent à des actes contre nature...