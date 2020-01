Promulgation de la loi sur le viol et la pédophilie : « C'est le lieu de souligner l'engagement des femmes parlementaires... » (Ndèye Saly Diop Dieng)

Visiblement très fier du chemin parcouru jusqu'à la promulgation de la loi incriminant le viol et les actes de pédophilie, le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection de enfants, Ndèye Saly Diop Dieng a chaleureusement salué la gent féminine. Des députées à l'assemblée nationale en passant par la société civile et autres composantes qui ont œuvré dans ce projet de loi. Elle a réitéré ses félicitations à toutes : "C'est le lieu de souligner l'engagement des femmes parlementaires..."