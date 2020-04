Promptitude dans les interventions : Le Port de Dakar se dote d’une caserne de sapeurs-pompiers

Le Port de Dakar se dote d’une caserne de sapeurs-pompiers. Une belle initiative matérialisée par le Directeur Général du Port autonome de Dakar, Aboubacar Sédikh Bèye, qui a procédé avec le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, à son inauguration ce matin. C’était en présence aussi du Général de Brigade Mor Seck, commandant de la Brigade Nationale des sapeurs-pompiers.

Le caserne qui occupe les anciens locaux de la compagnie Transsene, fait face à la gare ferroviaire, avec une capacité d’accueil de près de 121 sapeurs-pompiers, selon le communiqué transmis à notre rédaction.

Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye qui a rappelé que le Président de la République a fait d’importants efforts d’investissement pour les sapeurs-pompiers, a promis de réceptionner pour très bientôt, le deuxième lot de matériel qui est déjà arrivé à Dakar, en sus du premier lot réceptionné en 2019. Au total, selon le ministre, l’implantation de cette caserne dans l’enceinte du Port Autonome de Dakar est une excellente chose, dans la mesure où, elle pourra s’occuper à la fois du port, du Plateau et de la route de Rufisque avec son domaine industriel et des dizaines de sociétés et d’entreprises.

Le Directeur général du Port autonome de Dakar a fait savoir qu’en sus de la caserne principale inauguré ce vendredi, deux autres casernes secondaires sont déjà présentes à l’intérieur du port au niveau du Centre opérationnel polyvalent (COP) et au niveau de la Plateforme de distribution. « Le port Autonome de Dakar étant au cœur de l’économie du Sénégal, cette caserne permettra, de renforcer la sécurisation du premier outil économique du pays, ce qui me paraît extrêmement important. Non seulement l’activité économique est sécurisée, mais il y a aussi les riverains, tout ce qui tourne autour des manutentionnaires, des transporteurs et de l’île de Gorée, qui sont sécurisés. Mais aussi le TER qui va déverser des milliers d’usagers », a-t-il notamment dit.

Cette sécurisation du port de Dakar a-t-il fini d’annoncer, va accroître sa compétitivité parce que, le premier facteur de compétitivité, c’est la sécurité. « Avoir cette caserne au sein du Port Autonome de Dakar nous renforce davantage dans notre objectif, d’être le moteur de l’économie du pays... »