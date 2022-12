Promovilles : « Un programme qui a créé plus de 42.000 emplois directs et indirects » (ministre Samba Ndiobène Ka)

Au cours de la présentation de son budget programme pour l’année 2023, le ministre du développement communautaire, de la solidarité et de l’équité sociale et territoriale, il a été beaucoup question de la pertinence des programmes tels PUMA, PUDC, ou encore Promovilles.

Le ministre Samba Ndiobène Ka a bien noté toutes les observations et propositions des députés et en retour, informe des avancées de ces projets mis en place grâce à la vision du chef de l’État, Macky Sall.



Le ministre parlera particulièrement du programme Promovilles et annonce même que déjà, plus de 42.000 emplois ont été générés. Ce sont, d’après Samba Ndiobène Ka, des emplois directs et des emplois indirects qui vont mieux expliquer la portée de ces projets de développement communautaire.