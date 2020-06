Promovilles / Rufisque 2 : Les habitants exigent la reprise des travaux.

Les populations des quartiers de Rufisque Nord extension ont battu le macadam ce 12 juin. Ceci pour montrer leur désarroi suite au non-respect des délais pour la construction de la route qui jalonne cette localité. « Ce projet de Promo ville qui a débuté avant les élections présidentielles, traîne en longueur. Ce canal à ciel ouvert qui accompagne cette infrastructure nous cause des soucis avec les moustiques. Ce chantier est aux arrêts depuis bientôt 3 ans au moment où ceux de Thiaroye et Keur Massar sont bientôt bouclés. Nous sommes laissés en rade », dira Cheikh Ameth Tidiane Gathie, un habitant de Babou Salam. Le Programme de Modernisation des villes (PROMOVILLES) prévoit la réalisation, dans différentes villes du Sénégal, de plus de 300 Km de voiries incluant leurs dépendances (assainissement, éclairage public et aménagement paysager) pour un coût global de 280 milliards. À Rufisque 2 c’est la CDE qui avait la charge des travaux mais depuis quelques années, les travaux sont suspendus pour des raisons qui restent à élucider...