Promotion et Développement de l’AS Pikine : Les dirigeants du club saluent l’engagement d’Harouna Dia.

C’est au nom du président de l’AS Pikine que le premier vice-président du club, Malick Cissé a réitéré leurs remerciements au parrain Harouna Dia. À l’en croire, « Cest une fierté d’être parrainé par le docteur Harouna Dia… Sa relation avec le club ne date pas d’aujourd’hui. En 2015 on a été champion du Sénégal, et on a été au Burkina Faso dans le cadre de la ligue des champions Africaines. Et, monsieur Dia a été là avec nous pour régler les frais d’hôtel etc... » A-t-il témoigné en marge de la rencontre de ligue 1 qui opposait Pikine à la Douane lors de la 6ème journée.