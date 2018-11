Promotion du foot espagnol : LaLiga met les pieds sur le terrain sénégalais

Promouvoir et développer le football espagnol dans le monde entier, notamment en Afrique, et le Sénégal en particulier : c’est le challenge que s'est fixé LaLiga et ses 42 équipes de football professionnel regroupées au sein de LaLiga A et B. Ainsi, lors du déjeuner presse organisé en collaboration avec Canal+ ce jeudi 30 novembre 2018 à Dakar, quatre axes ont été déclinés par l'instance du football espagnol à savoir : les relations institutionnelles, l'engagement à la base, la protection du football, sans oublier la responsabilité sociétale.





Un projet en incubation depuis deux ans, un véritable travail de fourmi qui au final devrait permettre de nouer des accords de partenariat avec les autorités sénégalaises, comme c’est le cas dans des pays comme les USA, l'Argentine, le Portugal, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Japon... Avec au total trente accords signés, 10 000 entraîneurs et 120 000 joueurs initiés à la méthode Liga.





La question des droits TV a été également évoquée lors de ce déjeuner-presse. LaLiga laisse la porte ouverte à toutes les structures capables de s'aligner sur les offres posées. Telles que canal + qui détient l'exclusivité de la Ligua en Afrique francophone.

Fondée depuis 1984, la Ligua compte plus que jamais s'imposer comme la ligue numéro 1 sur le plan mondial. Rien qu'en 2016 – 2017, 2.5 milliards de personnes ont été atteintes par les productions télévisuelles de LaLiga 1,2 et 3...