Promotion du Waqf : la HAW et l’Institut Islamique de Dakar paraphent une convention.

concernera des domaines tels que le partenariat pour la mise en place d'un waqf public au profit de l'Institut Islamique de Dakar, la sensibilisation et communication sur le Waqf, la formation et accompagnement dans le domaine du Waqf et l’Appui institutionnel aux programmes développés par l'Institut Islamique de Dakar.



Pour atteindre les objectifs et réaliser les activités définies dans la convention, la HAW et l'IID ont convenu de se rencontrer périodiquement pour la planification du programme commun, du suivi et de

l'évaluation des résultats. La convention est conclue pour une durée de cinq (05) ans, renouvelable par tacite reconduction.

Dans le cadre de la promotion et pour une meilleure vulgarisation du Waqf, la Haute Autorité du Waqf a paraphé, ce 12 octobre, une convention de partenariat avec l’institut islamique de Dakar (IID). Chargées de déterminer et encadrer les termes de la collaboration, les deux institutions entendent ensemble développer un projet de Waqf public et tirer profit des synergies entre leurs deux entités.Le Waqf est l’investissement d’une aumône en vue de la rendre perpétuelle et profitable à la société. En d’autres termes, le waqf est une donation par laquelle une personne immobilise un bien afin que les revenus de son exploitation soient dépensés dans des œuvres de charité.Ainsi, pour l’IID, chargée de susciter des programmes d’enseignement de la civilisation arabo-islamique, cette convention est une opportunité pour améliorer la qualité des services de l’IID. C’est pourquoi les deux parties s’engagent à travailler ensemble afin de développer et mettre conjointement en œuvre un programme de coopération par le recours à l'instrument du waqf. Cette coopération