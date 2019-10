Promotion des exportations : « Il faut se réjouir de cette priorité accordée aux marchés africains… » (Aminata Assome Diatta)

Cette position est donnée à l’occasion du lancement officiel de la stratégie nationale de développement et de promotion des exportations. Le ministre du commerce, Aminata Assome Diatta, était devant les acteurs du commerce dans le domaine des exportations, de toutes les parties prenantes de son ministère pour procéder au lancement du document de la stratégie nationale de développement et de promotion des exportations.



Elle en a profité pour exprimer ses opinions concernant l’évolution des marchés africains dans le domaine des exportations. En se basant sur ses propos, l’édification de la zone de libre-échange continental est à saluer dans la mesure où elle contribue à encourager « l’expansion du marché africain ». « À l’heure où nos chefs d’état sont résolument engagés dans l’étude de la ZLECAF, je constate pour m’en réjouir, que la priorité soit accordée au marché africain dans différentes stratégies », dira le ministre du commerce et des PME. Elle souligne aussi la nécessité d’accorder une importance au marché continental tout en ne négligeant pas les marchés traditionnels.



Toutefois, la mise en accord de la zone de libre-échange continentale africaine, représente selon le ministre Aminata Asomme Diatta, « une aubaine pour le pays qui réalise déjà 43% de ses exportations sur les marchés africains ».