Promotion des entreprises francophones : Dakar abrite la première édition du FIEF

La première édition du Forum international des entreprises francophones (FIEF) s'est ouverte ce jeudi à Dakar et se poursuivra jusqu’à vendredi. Organisé par le Groupement du patronat francophone (GPF), en partenariat avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et de concert avec le Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS), le forum se présente comme "un cadre de promotion des entreprises francophones et de renforcement de l’espace économique francophone pour en faire un espace de coopération et de solidarité privilégié.