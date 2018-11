Promotion de la sécurité de l’Internet des Objets au Sénégal : L’ARTP s’engage.

Ce vendredi 30 novembre 2018, Monsieur Abdou Karim SALL, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des postes (ARTP) a reçu Monsieur Andrew SULLIVAN, le nouveau Président Directeur Général d’Internet Society (ISOC).



La rencontre a servi de prétexte pour signer le Protocole d’accord (Memorandum of Understanding ou MoU) relatif à l’initiative sur l’application du modèle multi-parties prenantes à la sécurité de l’Internet des Objets entre le Bureau Afrique de l’Internet Society, le chapitre sénégalais de l’Internet Society, le Ministère de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'Économie Numérique (MCTPEN) et l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP).



En effet, cette initiative a pour objectif de mettre en place, dans un délai dix-huit (18) mois, une approche collaborative visant à identifier les défis et les solutions actuels et potentiels, pour une politique de grande envergure régissant la sécurité de l’Internet des Objets au Sénégal.



Le Sénégal, d’ailleurs seul pays africain dans ce lot, fait partie des trois (3) nations sélectionnées par ISOC avec le Canada et le Japon pour le lancement de la nouvelle initiative d’Internet Society visant à démontrer l’utilisation du modèle multi-parties prenantes dans l’élaboration des politiques publiques et des réglementations de l’Internet.



« L’ARTP s’engage à vous accompagner et ne ménagera aucun effort pour la réussite de ce projet d’envergure », dira le DG M. Abdou Karim SALL à l’endroit de ses hôtes pour les rassurer.



Direction de la Communication et des Relations Publiques / ARTP