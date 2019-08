Promotion de la propreté : les décisions fortes du Chef de l’Etat Macky Sall prises lors du lancement de la campagne

Le Chef de l’Etat a présidé ce matin le lancement de la campagne nationale de promotion de la propreté. Une occasion pour le Président de la République de faire des annonces fortes dans le sens d’accompagner les efforts du Gouvernement dans la lutte contre l’insalubrité.

En effet, le Président a promis de mettre à la disposition du ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique 100 à 200 policiers et 1000 ASP pour l'accompagner dans le désencombrement. Une campagne démarrée depuis le prise de fonction du ministre Abdou Karim Fofana pour poursuivre le travail de désencombrement enclenché par le Chef de l’État Macky Sall.

Ce n’est pas tout, car le Président Sall a décidé de récompenser les communes les plus propres en instaurant un prix mensuel pour les communes les plus propres du pays. Enfin, il sera organisé sur l'étendue du territoire national, tous les samedis, une journée nationale de propreté, communément appelé "Clean Day" en anglais.

Des décisions fortes qui devraient impacter sur la lutte contre l’insalubrité, d'autant que l’unité de coordination et de gestion des déchets (UCG) a eu droit à un lot de matériel. Ceci dans le cadre du programme de gestion des déchets solides urbains (PGDSU) avec le financement de la BID.

L’UCG a reçu 13 bennes tasseuses, 22 polybennes, 7 camions BTP, 3 chargeuses sur pneus, 100 Charettes, 70 tricycles , 3 tractopelles, 7 tracteurs agricoles, 10 remorques essieux basculantes, 15 bennes satellites, 140 caissons poly bennes, 2 cribleurs de balayage, 2 balayeuse mécanique et enfin 1 laveuse de places publiques...