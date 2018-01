Promotion de la jeunesse : L’association Intérêt Général apporte sa contribution

IG est une organisation à but non lucratif créée par des jeunes désirant contribuer positivement à la promotion d'une jeunesse sénégalaise consciencieuse et motivée.

Elle s'active dans plusieurs domaines tel que, la vie socio éducative de jeunes, l'auto entrepreneuriat des jeunes, la solidarité sociale et enfin l'environnement et le cadre de vie.

Le tout en renforçant le leadership des jeunes pour qu'ils soient des références pour leurs jeunes frères

Le tout pour un Sénégal où la jeunesse bien outillée et solidaire joue pleinement son rôle de moteur du développement intégré de la nation.

Pour continuer ses actions , l’association Intérêt Général vous donne rendez ce dimanche 9 janvier à une journée de désherbage du cimetière de Yoff à 9h...