Promotion de l'économie sociale et solidaire : Le Sénégal abritera le 2e salon en début novembre avec plus de 400 exposants.

Faisant de l'économie sociale et solidaire la 2e initiative fondamentale car étant préoccupé par la problématique de l'inclusion économique, financière et sociale, "le président de la République entend bien répondre à la question économique, sociale et solidaire". C'est ce que le ministre de la microfiance et de l'économie sociale et solidaire, Mme Zahra Iyane Thiam Diop a tenu à montrer à travers cette rencontre préparatoire pour le 2e salon sur la promotion de l'économie sociale et solidaire qui se tiendra en fin Octobre et début Novembre prochain à Diamniadio.

C'est une opportunité pour les entrepreneurs, commerçants locaux, de plus de 400 exposants, de montrer leur savoir faire et mettre en relief leur produits après leur transformation. Pour cette 2e édition, la Côte d'Ivoire et particulièrement le Maroc seront aux côtés du Sénégal pour partager leurs expériences et accompagner le Sénégal. Mais aussi, il y aura des échanges avec les différents acteurs sur le meilleur cadre réglementaire à adopter, la formalisation du secteur informel etc...