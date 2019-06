Promotion de l'auto-emploi : L'association "RESTER ET RÉUSSIR" sensibilise les enfants à travers la bande dessinée "SUNU RÉUSSITE"

Après le lancement du single en clip vidéo, il y a de cela quelques mois, l'association Rester et réussir, qui ambitionne de sensibiliser et de convaincre les jeunes à rester dans leur pays pour y trouver leur réussite, c'est au tour des enfants. Une bande dessinée, basée sur des histoires vraies de personnes qui ont connu la réussite tout en restant chez eux. Cela leur servira d'exemple, de référence pour bâtir leur avenir et croire en leur pays. Ainsi l'association tend ses bras à l'État et à toutes les organisations qui défendent la même cause, pour un partenariat...