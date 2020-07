Promotion de l’auto –emploi : 120 jeunes formés par l’ANPEJ et ses partenaires à Saint Louis et Matam

L’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes, en partenariat avec l’Organisation Internationale pour les Migrationset la Coopération Espagnole au Sénégal, a organisé une cérémonie de remise d'attestations de fin de formation au lycée André Peytavin de Saint Louis.120 jeunes des régions de Saint Louis et Matam ont ainsi reçu le précieux sésame des mains du directeur général de l'ANPEJ,venu présider l'événement en compagnie du chef de mission de l'Organisation Mondiale pour les Migrations OIM,La cérémonie clôture deux semaines de formation en entrepreneuriat dans le cadre du "Projet de Renforcement de l'auto emploi des jeunes dans les régions de Matam et Saint Louis", financé par la Coopération espagnole au Sénégal et le gouvernement des Îles Baléares pour environ 80 000 000 FCFA.Ces jeunes formés seront accompagnés à l’élaboration de leur business plan puis 30 d’entre eux, verront leurs projets financés pour un coût global de 37 500 000FCFA.L’objectif du projet est de contribuer à l’auto-emploi des jeunes dans lesdites régions. Il s’agira de façon spécifique du renforcement du système local pour la promotion, l’appui et l’accompagnement de l’initiative entrepreneuriale des jeunes dans les régions de Saint-Louis et de Matam.